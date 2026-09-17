İstanbul ağustos ihracatında rekor kırdı

Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 yükselerek 23,5 milyar dolara ulaştı. Bu artışta İstanbul'un dış ticaret performansı da öne çıktı.

İstanbullu şirketler ağustosta 8,8 milyar dolarlık ihracata imza atarak tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatını gerçekleştirdi. İstanbul'un dış satımı yıllık bazda yüzde 11,6 artarken, kent Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 37,5'ini tek başına karşıladı.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinden itibaren hız kazanırken, ihracat ekonomik aktivitedeki ivmelenmenin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Dış satım aynı zamanda ekonomik büyümenin yanı sıra istihdamı da destekleyen başlıca alanlar arasında bulunuyor.

Küresel ekonomide yaşanan zorluklar ve jeopolitik risklerin enerji ile ham madde fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerine karşın Türkiye ekonomisindeki istikrarlı ilerleyiş devam ediyor. Uygulanan ticaret diplomasisinin yanı sıra ekonomi yönetiminin kurumlarla birlikte ihracatı desteklemek amacıyla attığı adımlar da dış satımdaki rekorlara katkı sağlıyor. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği verilere göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ihracatı 23,5 milyar dolara çıktı.

İSTANBUL ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Türkiye ihracatının lokomotif kentlerinden İstanbul, ağustos ayında da ilk sıradaki konumunu sürdürdü. İstanbullu şirketlerin 8,8 milyar dolarlık ihracatı, kent açısından ağustos ayları bazında rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul'un ardından 1 milyar 711,8 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 346,6 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 238,7 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 190,2 milyon dolarla İzmir geldi.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

İstanbul'un ağustos ayındaki ihracatı sektörlere göre incelendiğinde ilk sırayı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dış satımla mücevher sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 1,4 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon 865,4 milyon dolar, elektrik ve elektronik 800,2 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 700,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kentte ihracatını en fazla artıran sektör de mücevher oldu. Sektörün ihracat artışı 1,1 milyar dolara ulaşırken, bunu 62,9 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 60,8 milyon dolarla madencilik ürünleri, 57,5 milyon dolarla çelik ve 53 milyon dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

İstanbul'da faaliyet gösteren demir ve demir dışı metaller şirketleri 613,6 milyon dolarlık, madencilik şirketleri 206,3 milyon dolarlık, çelik sektörü şirketleri ise 635 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PAZARI İSVİÇRE OLDU

Ülke bazındaki ihracat rakamlarında ise İstanbul merkezli şirketlerin en fazla dış satım gerçekleştirdiği pazar İsviçre oldu. İstanbullu firmalar bu ülkeye 1 milyar 18 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul'dan Almanya'ya 641,7 milyon dolar, ABD'ye 536,6 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 412,2 milyon dolar ve İspanya'ya 387 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, İstanbullu firmaların ağustosta ihracatlarını artırmasının kentin farklı sektörlerdeki üretim ve ihracat kapasitesini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve yoğun rekabet ortamına rağmen firmaların ihracat performanslarını korumasının ve geliştirmesinin oldukça kıymetli olduğunu belirten Özkan, "İstanbul, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmaları ve geniş ihracatçı ağıyla Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sunmaya devam ediyor." dedi.

Özkan, ihracattaki yükselişin firmaların mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirirken yeni pazarlara yönelik çalışmalarını da sürdürdüğüne işaret etti. Özkan, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, markalaşma ve pazar çeşitliliğinin ihracat artışının sürdürülebilirliği açısından daha da önem kazanacağına inanıyorum. İstanbullu ihracatçılarımızın yılın kalan döneminde de bu güçlü performansı sürdürerek Türkiye ekonomisine katkılarını artırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOSTA EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

TİM verilerine göre ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştiren iller ve ihracat tutarları şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır