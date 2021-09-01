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İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel yurt fiyatları ne kadar? İşte öğrenci yurdu fiyatları…

01.09.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitime kısa bir süre kaldı. Öğrencilerin yurt arayışları da bu dönemlerde hız kazandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de özel yurt fiyatları da bir bir belli oluyor. Özel yurtların fiyatları, yıllık 6 bin TL’den başlayarak, 89 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel yurt fiyatları ne kadar? İşte öğrenci yurdu fiyatları…

Salgından dolayı son 1.5 seneyi uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, bu ay içerisinde okula gitmeye hazırlanırken; barınma arayışları da hız kazandı. Online eğitim döneminde kaldıkları yurtlardan ayrılarak, ailelerinin yanına dönen öğrenciler, yurt bulma telaşına girdi. Üniversitelere yeni yerleşenler de aynı heyecanı yaşıyor.

Özel yurtların yıllık fiyatı 6 bin TL’den başlarken, 89 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yurdun yer aldığı konum, donatıları ve oda özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

İşte bazı yurtların fiyatları:

REBUPLICA ORTAKÖY: 1, 2 ve 3 kişilik odaları mevcut. Spor ve oyun salonu, açık havuz, çamaşırhane, kütüphane, 7/24 güvenlik, kahvaltı gibi imkanlar sunan yurtta 3 kişilik odalar 3 bin 100 Türk lirası, 2 kişilik odalar 4 bin 565 Türk lirasından başlıyor. Tek kişilik odalarda da aylık fiyat 6 bin 920 Türk lirası ile 8 bin 900 Türk lirası aralığında değişiyor. Tek kişilik odaların hepsi rezerve edilmiş hâlde.

Yurt için 10 aylık sözleşme yapılırken, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim imkânı sunuluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel yurt fiyatları ne kadar? İşte il il öğrenci yurdu fiyatları…

NOVU KIZ ÖĞRENCİ YURDU: 1, 2, 3, 4 kişilik odaları var. Aylık fiyatlar ise 2 bin 390 Türk lirası ile 5 bin 890 Türk lirası arasında değişiklik gösteriyor. Yıllık ücreti (10 ay) peşin ödeyenlere yüzde 7 indirim yapılıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel yurt fiyatları ne kadar? İşte il il öğrenci yurdu fiyatları…

KAMPÜSARAY BEYOĞLU: Kız öğrenciler için 1, 2, 3 kişilik odalarda barınma imkanı var.
Yıllık (10 ay) fiyatlar tek kişilik odalarda 37 bin Türk lirası, 2 kişilik odalarda 27 bin 500 Türk lirası, 3 kişilik odalarda 23 bin Türk lirası. Peşin ödemeye yüzde 5 indirim var.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de özel yurt fiyatları ne kadar? İşte il il öğrenci yurdu fiyatları…

STÜDYO SANTRAL: Kız öğrenciler için pek çok oda seçeneği mevcut. Yıllık oda fiyatları peşin ödemede 22 bin 800 Türk lirası ile 30 bin Türk lirası arasında değişiyor. 10 taksitli ödemede senelik fiyat 25 bin 550 Türk lirası ile 33 bin 300 Türk lirası aralığında yer alıyor.

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