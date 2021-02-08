FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak! İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları ve gerekli evraklar nedir?

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak! İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları ve gerekli evraklar nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.02.2021 09:05 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alımı yapılacak. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi hangi bölümlere öğretim görevlisi alacak? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları ve başvuruda gerekli evraklar haberimizde.

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak! İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları ve gerekli evraklar nedir?

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak." denildi. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerektiği başvuru şartlarında belirtildi. Peki **İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları nedir?

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
İşte kamuya güncel memur alım listesiİşte kamuya güncel memur alım listesi
İkramiye ödeme tarihleri belli oldu!İkramiye ödeme tarihleri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı
Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Altında düşüş sürüyor!
Altında düşüş sürüyor!
Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu
Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu
Döviz fiyatları haftaya hareketli başladı
Döviz fiyatları haftaya hareketli başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav isim listesi 2021... 1772 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav konuları ve sınav tarihi nelerdir?
İçişleri Bakanlığı sözlü sınav isim listesi bekleniyor!
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak?
Banka çalışma saatleri 8 Şubat 2021: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
İşte kamuya güncel memur alım listesi
8 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Şubat ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Bankaların kredi faiz oranları 8 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Bankaların kredi faiz oranları değişti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.