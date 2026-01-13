FİNANS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Mütfüoğlu da var: 6 kişiye gözaltı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Mütfüoğlu da var: 6 kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

