İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek! Önemli eşik aşıldı

Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde önemli bir eşik aşıldı. İstanbul'un trafik yoğunluğu en yüksek noktalarından Maslak ve Levent'i Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak projede TBM Çıkış Töreni yapıldı.

Cansu Çamcı

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde sona gelindi. İstanbul'da Maslak ve Levent gibi şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgeleri Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlamayı hedefleyen tünel için TBM Çıkış Töreni yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi TBM Çıkış Töreni'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin karayolu tünellerinde ilk kez kullanılan TBM teknolojisiyle 4 bin 800 metrelik kazı çalışmasının başarıyla bitirildiğini duyurdu.

İstanbul da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek! Önemli eşik aşıldı 1

TÜNEL TOPLAM 8,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Tünel çalışması 2022 yılının mayıs ayında başlamıştı.

Yedi kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere toplam dört şeritli ve çift tüplü inşa edilen projenin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 8,2 km olacak.

İstanbul da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek! Önemli eşik aşıldı 2

35 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKA SÜRECEK

Tünel, Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişmesini hedefliyor.

Tünelin hizmete alınmasıyla birlikte Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren yolculuk süresinin 5 dakikaya düşeceği tahmin ediliyor.

