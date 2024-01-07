FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da bir yılda 72 bin taksi şikayeti: 'Yolcu seçme' ilk sırada

İstanbul'da bir yılda 72 bin taksi şikayeti: 'Yolcu seçme' ilk sırada

07.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça eleştiri konusu olan taksilerle ilgili 2023 yılında, "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali" ve "fazla ücret alınması" başta olmak üzere 71 bin 958 şikayette bulunuldu.

İstanbul'da bir yılda 72 bin taksi şikayeti: 'Yolcu seçme' ilk sırada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2023 yılında 72 bin taksi şikayeti geldi. Şikayetlerin 39 bin 421'i "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu. İBB ekipleri bir yıl içinde 70 binden fazla taksiyi denetledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte 2023 yılında hizmet veren 19 bin 890 takside 48 bin 19 şoför kayıtlı olarak çalıştı.

Vatandaşlar, İBB 153 Çözüm Merkezinin telefon hattı, mobil uygulaması, 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattı, "cozummerkezi.ibb.istanbul" internet sitesi ile çeşitli sosyal medya mecralarından taksilerle ilgili farklı konularda şikayetlerde bulundu.

Bu kanallardan taksilerle ilgili geçen yıl toplam 71 bin 958 şikayet yapılırken, bunun 39 bin 421'i "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu.

Bu şikayetlerin 9 bin 166'sını "trafik kuralı ihlali", 7 bin 504'ünü de "fazla ücret alınması" oluşturdu.

Taksilerle ilgili "yolcuya kaba davranılmasından" 7 bin 319, "yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 2 bin 845, "taksimetre açılmamasından" 1776, "darp ve tacizden" 1631 ve diğer konularda 2 bin 296 şikayet yapıldı.

70 BİNDEN FAZLA TAKSİ DENETLENDİ

İBB ekiplerince geçen yıl yapılan saha denetimlerinde, 70 binden fazla taksi denetlendi.

Yapılan şikayet başvurularının incelenmesi ve denetimler sonucunda 58 bin 681 taksi ve sürücüye, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında "puan düşümü", "şoför kartının askıya alınması" ve "ruhsatın askıya alınması" gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.

TAKSİLERE EN ÇOK "YANLIŞ PARK ETME" KONUSUNDA YAPTIRIM UYGULANDI

En çok uygulanan yaptırım ise 19 bin 73'le "yanlış park etme" konusunda oldu.

Taksilere ve sürücülere "trafik kuralı ihlalinden" 11 bin 562, "emniyet kemeri takmamaktan" 3 bin 662, "kayıtsız şoför çalıştırmaktan" 2 bin 366, "ruhsatsız çalışmaktan" 2 bin 70, "turizm imajı eksikliğinden" 1450, "şoför kartı olmamasından" 1408, "araç içinde sigara içilmesinden" 1181, "taksimetre açılmamasından" 1166, "yolcu mağduriyetinden" 934, "renkli camdan" 830, "gürültülü araçtan" 789 ve diğer nedenlerden de 12 bin 190 yaptırım uygulandı.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz
Türkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatıTürkiye'den 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
Netflix'te bir dönem sona mı eriyor? Netflix'te bir dönem sona mı eriyor?
Anahtar Kelimeler:
Şikâyet İstanbul taksi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan ilk kez açıklayacak! 'Sürpriz' detayı...

Erdoğan ilk kez açıklayacak! 'Sürpriz' detayı...

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu

Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum!

Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum!

Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi!

Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi!

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu?

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu?

Okul servislerine yüzde 60 zam talebi!

Okul servislerine yüzde 60 zam talebi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.