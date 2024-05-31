İstanbul da Bodrum'u aratmadı: Plajlara giriş ücreti dudak uçuklattı!

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor. Sarıyer'de yer alan işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira olduğu görüldü. İstanbul plajları yüksek fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'la yarışır hale geldi.

İstanbul'da, yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, Haziran ayının başı itibarıyla açılacak. Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerde giriş ücretleri de belli oldu. Birçoğunda yalnızca şemsiye, şezlong ve duş hizmetinin ücrete dahil olduğu işletmelerde fiyatların ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu tercihine göre değiştiği görüldü.

200 LİRADAN 1000 LİRAYA KADAR GİRİŞ ÜCRETLERİ

Geçen yıla nazaran gerçekleştirilen ücret artışları ise dikkat çekti. Sarıyer'deki işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görüldü. Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.

ADALAR'DA ÜCRET ORTALAMA İKİ KAT ARTTI: 4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN 2 BİN - 3 BİN 200 LİRA

Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla oranla ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu. Büyükada'da, geçtiğimiz sene 150-250 liradan başlayan giriş ücretlerinin bu sene hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aşan fiyatlara kadar yükseldiği öğrenildi. Adalarda 4 kişilik bir ailenin yalnızca denize girebilmek için ödeyeceği ortalama ücret 2 bin lira ile 3 bin 200 lira aralığını buldu. Geçen sene ise ücretler, Şile'de hafta içi kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL, Büyükada'da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığındaydı.

İBB TESİSLERİNDE DE ÜCRETLER BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR'un 1 Haziran'da açılacak plaj tesislerinde de ücretler belirlendi. 'İstanbulkart' ile turnike sistemiyle giriş yapılacak bu işletmeler için Caddebostan ve Florya Güneş Plajı'nda genel ücret 60 lira oldu. Öğrenciler için bu ücret 30 lira olarak ilan edilirken, engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit; gazi aileleri için ücretsiz kullanım hakkı tanınacağı öğrenildi. Geçen sene hafta içi 200 lira ile hafta sonu 300 lira ücret belirlenen Büyükada'daki plaj tesisinin bayram tatili sonrası açılacağı ve bu tesis için yeni ücretin henüz belirlenmediği aktarıldı.

“EKONOMİK DURUMA GÖRE AYARLADIK"

Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün bitişiğindeki tarihi özel plaj tesisini işleten Selahattin Akgün, uzun süredir hazırlık yaptıklarını; kumsalın dezenfekte edilmesi, denizde gerçekleşen testler ve tesisin altyapı için çalışma yaptıklarını aktardı. Giriş ücretlerini de yorumlayan işletmeci Akgün, “Biz hazırlıklarımızı tamamladık plajımızı bir hafta önce açtık. Bir de bizim burası tarihi değeri çok önemli olan bir yerdir. Atatürk'ümüz, büyük önderimiz burada bu plajda birkaç yıl zaman geçirmiştir. Biz aile plajıyız, aile harici kimseyi içeri almayız. Burada görmüş olduğunuz palmiyeleri, dekorları Akdeniz'den, Mersin'den getirdik diktik buraya. Aile haricinde, Atatürk'e de yakışan bir yer olsun istediğimiz için aile ve bu bölgede yaşayanları, Türkiye'nin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak, Akdeniz ve Ege'ye gidemedikleri için biz burada fiyatlarımızı ekonomik duruma göre ayarladık" dedi.

"ŞEMSİYE VE DUŞLARIMIZDAN YARARLANIYORLAR"

Akgün, “Biz burada 10 yaş altı çocuklardan ücret almıyoruz. Şezlong, şemsiye ve duşlarımız burada. Onlara bir ücret. Biliyorsunuz masraflarımız var, gençler çalışıyor burada. Giriş ücreti olarak 500 lira alıyoruz, bu 500 liranın içinde fileli şezlonglarımız var, şemsiye ve duşlarımızdan yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DİĞER PLAJLARDAN UCUZ TUTUYORUZ"

Akgün, “Bunun dışında artı yiyecek içecek, pizza, Karadeniz Trabzon pidesi, makarna, balık, hamburger gibi aperatiflerimiz meyvelerimiz var, bunlar da diğer piyasadaki restoran ve plajlardan çok ucuz uygun tutuyoruz" şeklinde konuştu.

“750 LİRA 1000 LİRA İSTİYORLAR, YAZIK"

Akgün "Maliyetlerimizde artış var, geçen sene girişlerimiz 350 liraydı, bu sene ise 500 lira oldu. Arada 150 lira fark var, diğer yerlerde Şile'de orada burada 750 lira, 1000 lira istiyorlar, yazık. İnsanlar rahat rahat gelsin, burada para değil de yalnız masraflarımız çıksın. Kazancımızı başka zaman da yaparız, masrafımız çıksın yeter bize" dedi.

“ORTALAMA 500 LİRA YÜKSEK BİR RAKAM"

Ailesiyle Menekşe Sahili'ndeki kumsalda vakit geçiren Ozan Çıkar “Fırsat buldukça geliyoruz, genelde hafta sonu yoğun olduğundan hafta içi gelmeye çalışıyoruz. Henüz tabi çok fazla havanın ısındığını söyleyemeyiz ama yavaş yavaş sezon başlıyor. Biz denize girmeyi tercih etmiyoruz ama girenleri sıklıkla görüyoruz. Bugün bir iki kişi denize girdi, geçen hafta hava nispeten daha sıcaktı o zaman kalabalıktı bir 10-15 kişi vardı. Bence vatandaşlarımız denize girme konusunda ısrarcıysa denize girmek için belediye tesislerini tercih etsinler. Ortalama 500 lira yüksek bir rakam, muhtemelen içeride yeme içme de ona göre bir oran olacaktır" dedi.

“KİM NEYİ TERCİH EDİYORSA ORAYA GİDER"

Plajda güneşlenen Mertay Gabrin, “Sezon başladı, çok güzel milletin de artık gelmesi lazım. Havalar düzeldi ve güzel geçiyor. Burası Florya Menekşe Plajı, burası ücretsiz ama ücretli olana da gidilebilir o insanın tercihidir. Kim neyi tercih ediyorsa oraya gider. Ben ücretli plaja bir iki kez gittim, fiyatları aklımda değil. Burası bana daha yakın ve güzel olduğu için burayı tercih ediyorum" diye konuştu.

“BEDAVA VARKEN NEDEN PARA VEREYİM"

Denize girmek için geldiğini belirten Ali Kuşku ise, “Çok güzel hissediyorum artık sezon açıldı yeni yeni yanmaya da başladım. Cebimizde para olmadığı için ücretsiz plajlara gidiyorum. Bence denize girmek için para verilmez, deniz Allah'ın mekanı değil mi? Bedava varken neden para vereyim ki. Burası, Küçükçekmece Menekşe Plajı buraya geliyorum bazen de Yeşilköy'e, Selimpaşa'ya, Güzelce'ye, Silivri'ye gidiyorum" dedi.

(DHA)





