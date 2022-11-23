İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce son depremler listesi

İstanbul, Ankara, İzmir ve Düzce'de deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. 23 Kasım itibari ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamaları yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de deprem meydana geldi. Deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Deprem sonrası elektrikler kesildi, artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar yaralanma yıkım ölüm haberi yok" dedi.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok çevre ilden hissedildi ve vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sonrası açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Deprem sonrası elektrikler kesildi, artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar yaralanma yıkım ölüm haberi yok"

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır."

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VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.’ dedi.

