FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce son depremler listesi

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce son depremler listesi

23.11.2022 05:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler listesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Düzce de yaşayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından Düzce’de gerçekleşen deprem birçok çevre ilden hissedildi. Pek, İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce son depremler listesi

İstanbul, Ankara, İzmir ve Düzce'de deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. 23 Kasım itibari ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamaları yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de deprem meydana geldi. Deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Deprem sonrası elektrikler kesildi, artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar yaralanma yıkım ölüm haberi yok" dedi.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok çevre ilden hissedildi ve vatandaşlar sokaklara çıktı.
Deprem sonrası açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Deprem sonrası elektrikler kesildi, artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar yaralanma yıkım ölüm haberi yok"

deprem-mi-oldu

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır."
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!
EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!
Gram altın için İslam Memiş’ten rekor tahminiGram altın için İslam Memiş’ten rekor tahmini
Anahtar Kelimeler:
ankara deprem deprem mi oldu düzce depremi istanbul deprem izmir deprem

En Çok Okunan Haberler

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti!

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti!

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması! 'Güzel sonuçlar geldi'

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması! 'Güzel sonuçlar geldi'

Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!

Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.