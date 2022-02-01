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İstanbul'da enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı

01.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi

İstanbul'da enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı

Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında yıllık bazda yüzde 50,91 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 13,78 oldu. öylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 13,78, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,03 oranında arttı.

2021 Ocak ayına göre 2022 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 50,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 53,96 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 26,69, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalar grubunda 21,51, Konut Harcamalarında yüzde 17,19, Gıda Harcamalarında yüzde 13,81, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 10,24, Diğer Harcamalarında yüzde 6,87, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 5,28 artış görülmüş, Giyim Harcamalarında yüzde -0,39 azalış görülmüştür.

Ocak 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 20,43, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 9,82, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 7,22, Mensucat Grubunda yüzde 2,15, Madenler Grubunda yüzde 1,44, artış, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -6,53, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -0,04, azalış görülmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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