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İstanbul'da fırınların yarısından fazlasının ekmeği yüksek fiyata sattığı belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da denetlenen 2 bin 892 fırından, bin 571'inin ekmeği yüksek fiyata sattığı tespit edildi.

İstanbul'da fırınların yarısından fazlasının ekmeği yüksek fiyata sattığı belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada 20-24-25-26 Kasım'da kaymakamlıklar, il ticaret müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe tarım, gıda ve hayvancılık müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla fırınların denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi" denildi.

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SAVUNMALARI İSTENDİ

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1571 fırına, 'Haksız Fiyat Artışı Tutanağı' düzenlenip ve savunmalarının istendiği belirtilen açıklamada,
"Bazı fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Söz konusu tarifenin nereden kaynaklandığı mutlaka tespit edilecek ve Valiliğimizin hassasiyetle takip ettiği bu durum hakkında, kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Üretim ve satışlarında yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz. Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız '"Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' mobil uygulaması veya Alo175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir" bilgileri yer aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnşallah darısı ayda 2 sefer zam patlatan gıda marketlerine olur .
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