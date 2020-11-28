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İşte altının son fiyatı... 28 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2020 09:25 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 28 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,36, Dolar/TL yüzde 2,70, Euro/TL yüzde 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 değer kaybetti. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 447,60 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 447,80 TL’den, 2.951 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.972 TL’den, 408,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 412,50 TL’den, 2.884 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.904 TL’den, 1.442 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.452 TL’den ve 721 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 726 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Bu hafta borsa, dolar ve euro kazandırdı, altın ise kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama % 0,36, Dolar/TL % 2,70, Euro/TL % 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı ise % 3,01 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.299,27, en yüksek 1.351,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre % 0,36 artarak 1.328,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta % 3,01 kayıpla 447,80 TL'ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da % 2,94 düşüşle 2.972,00 TL'ye geriledi. Geçen hafta 748,00 TL olan çeyrek altının satış fiyatı da 726,00 TL'ye düştü. Bu hafta ABD doları % 2,70 değer kazanarak 7,8410 TL'ye, euro ise % 3,20 artarak 9,3580 TL'ye yükseldi. Yatırım fonları bu hafta % 0,92, bireysel emeklilik fonları da % 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran % 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.

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Peki, altın fiyatları yükselecek mi? ABD başkanlık seçimlerine dair belirsizliklerin azalması ve koronavirüs aşısının sene sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine dair haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Analistler, dün, yurt için Türk lirası varlıklara artan ilginin dolar kuru ve buna bağlı olarak gram altın fiyatında düşüşün, ons altına göre daha fazla olmasını sağladığını bildirdi. Ayrıca analistler, teknik anlamda altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.

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