İstanbul'da fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

İstanbul'da ocakta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün uçak bileti, en çok düşen ürün ise kadın elbisesi oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, ocakta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 248'inin fiyatında artış izlenirken 38 ürünün fiyatı azaldı.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 66,63 ile uçak bileti oldu. Bunu yüzde 57,95 ile yeşil soğan, yüzde 50 ile diş muayene ücreti, yüzde 48,83 ile patlıcan, yüzde 48,40 ile salatalık, yüzde 48,29 ile kabak, yüzde 47,02 ile taze fasulye, yüzde 37,19 ile maydanoz, yüzde 37,14 ile otopark ücreti (saatlik), yüzde 36,86 ile dolmalık biber, yüzde 36,63 ile ev hizmetleri, yüzde 36,29 ile domates izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 35,68 ile resmi evraklarla ilgili ücretler, yüzde 35,25 ile diş çekme ücreti, yüzde 34,20 ile diş dolgu ücreti, yüzde 25,71 ile kargo ücreti oldu.

Geçen ay fiyatlar köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretinde yüzde 24,93, altın mücevheratta yüzde 21,44, özel amaçlı kurs ücretlerinde yüzde 20,27, edebi kitaplarda yüzde 19,25 ve ameliyat ücretinde yüzde 16,45 arttı.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN KADIN ELBİSESİ OLDU

Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 19,52 ile kadın elbisesi oldu. Kadın elbisesi fiyatlarını yüzde 13,13 ile kadın kaban, yüzde 11,11 ile kadın etek, yüzde 10,76 ile kadın gömlek, yüzde 6,96 ile kadın mont, yüzde 6,33 ile portakal, yüzde 6,20 ile araba kiralama ücreti (günlük), yüzde 5,42 ile çocuk eşofman, yüzde 4,30 ile kadın kazak izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,84 ile kadın pardösüsü, yüzde 2,79 ile çocuk montu, yüzde 2,30 ile kadın ayakkabı, yüzde 2,14 ile kadın pijaması (kışlık) oldu.

Geçen ay fiyatlar erkek montta yüzde 2,07, erkek botta yüzde 1,90, kadın botta yüzde 1,64 azaldı.
Kaynak: AA

