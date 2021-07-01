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İstanbul'da fiyatlar haziranda yüzde 0.36 arttı

01.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.36, toptan fiyatlar ise yüzde 3.07 arttı. Toptan eşya fiyatları yıllık yüzde 25.56 artarken bu seviyeler son 2.5 yılın zirvesi anlamına geliyor.

İstanbul'da fiyatlar haziranda yüzde 0.36 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca açıklanan ve Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliği taşıyan İstanbul'da perakende fiyatlar (İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi) aylık bazda yüzde 0.36 artış kaydetti. İstanbul'da toptan fiyatlar (Toptan Eşya Fiyatları indeksi) ise yüzde 3.07 arttı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Yıllık bazda artış ise İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 16.12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 25.56 olarak gerçekleşti. Toptan eşya fiyatları indeksi yüzde 25,56 ile ise son 2.5 yılın zirvesi görüldü.

PERAKENDE FİYATLARINDA ARTIŞ OLDU

Haziran 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2.80, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2.72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1.96, Konut Harcamalarında yüzde 1.76, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0.07 artış görülürken, Gıda Harcamalarında yüzde -0.84, Giyim Harcamalarında yüzde -0.72 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Haziran 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4.54, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4.53, Madenler Grubunda yüzde 4.07, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3.65, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 1.79, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0.34, artış görülürken, Mensucat Grubunda değişim izlenmedi."

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