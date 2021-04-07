FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına "belge" şartı getirildi

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına "belge" şartı getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 17:07 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında "belge" zorunluluğu getirdi.

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına "belge" şartı getirildi

İstanbul Valiliği, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi amacıyla hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında "belge" zorunluluğu getirdi.Valilik, hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında riayet edilmesi gereken hususlara dair duyuru yayımladı.

Duyuruda, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)

Duyuruda, devletin başta kolluk kuvvetleri olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele ettiği, vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri aldığı vurgulandı.

Vatandaşlar için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlığın, kolluk birimlerince alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da Türkiye'de en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım satımı hırsızlığın neden olduğu maddi manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır."

"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İKİNCİ EL ALIMINDA GETİRİLEN YENİ KURALLAR

Duyuruda, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti, yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yer verilen maddeler şu şekilde sıralandı:

"- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi,

Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,

İkinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi,Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,

Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,

18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,

Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir.

"Başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı belirtilen duyuruda, kararın yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

(AA)

Mart ayında altın yatırımcısına kaybettirdi, dolar kazandırdıMart ayında altın yatırımcısına kaybettirdi, dolar kazandırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Yargıtay'dan kıdem tazminatı için emsal karar!Yargıtay'dan kıdem tazminatı için emsal karar!
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''
''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi yayımlandı
"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi yayımlandı
KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği
KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği
Yatırımcısına en çok kazandıran açıklandı!
Yatırımcısına en çok kazandıran açıklandı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların kredi faiz oranları belli oldu mu? İşte 2021 güncel banka kredi faiz oranları...
Bankaların kredi faiz oranları belli oldu mu?
Yargıtay'dan kıdem tazminatı için emsal karar!
Yargıtay'dan kıdem tazminatı için emsal karar!
Mücevher piyasasında çok rağbet gören “mavi safir taşı madeni” Türkiye'de çıkarılmayı bekliyor!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon çıkışı: Tek haneye indireceğiz!
'Tek haneye indireceğiz!'
TESK Başkanı'ndan nakdi yardım desteği çağrısı!
TESK Başkanı'ndan nakdi yardım çağrısı!
Son Dakika: Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
7 ilde Ramazan pidesi fiyatı belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.