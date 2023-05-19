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İstanbul’da ilk evini alacaklar için yeni proje! THY ve Emlak Konut'tan yeni sosyal konut adımı: Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade...

19.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İşyerim' ve 'Yeni Evim' kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiyor. 13.000 bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.

İstanbul’da ilk evini alacaklar için yeni proje! THY ve Emlak Konut'tan yeni sosyal konut adımı: Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade...

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

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BAŞVURULAR 2 HAZİRAN TARİHİNE KADAR YAPILACAK

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak. Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 120 AY VADE

İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN

Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18 – 30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

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