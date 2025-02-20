İstanbul'da kar alarmı! Gece yarısından sonra motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul'da kar alarmı... Dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürürken Meteoroloji'den gelen son verilere göre kar yağışının pazartesiye kadar etkili olması bekleniyor. Karla mücadele kapsamında ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürürken, alınan önlemler de giderek artıyor.

Olumsuz hava şartları sebebiyle okulların yarın da tatil edildiğini duyuran İstanbul Valisi Davut Gül, dikkat çeken bir kararı daha açıkladı.

GECE YARISINDAN SONRA TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAKLANDI

Vali Gül, karla mücadele tedbirleri kapsamında motosiklet ve kuryelerin gece yarısından itibaren trafiğe çıkması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

İMAMOĞLU: "ÖZEL ARAÇLARINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın zorunda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 günü sorunsuz geçireceğimize inancımız tamdır. Motor ve kurye taşımacılığının da iptal edildiği Valiliğimiz tarafından duyuruldu." ifadelerini kullandı.



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır