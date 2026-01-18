FİNANS

İstanbul'da kar hava ulaşımını etkiledi! AJet ve Pegasus'tan sefer iptalleri

İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oldu. AJet ve Pegasus Havayolları bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

