FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uber'den yeni hamle! Yemeksepetini de satın alıyor

ABD'li teknoloji devi Uber, Türkiye’de Yemeksepeti markasıyla faaliyet gösteren Delivery Hero’nun tamamını satın almak için resmi teklifini sundu.

Uber'den yeni hamle! Yemeksepetini de satın alıyor
Cansu Çamcı

Dünyanın önde gelen ulaşım ve teslimat platformlarından Uber, Türkiye'de Yemeksepeti'nin de sahibi olan Alman merkezli Delivery Hero'yu satın almak için harekete geçti. Şirket, Delivery Hero'nun tamamını bünyesine katmak amacıyla görüşmeler yürütüyor.

Uber, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 33 euro teklif etti. Ancak bazı büyük yatırımcıların bu rakamı yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir değerleme talep ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Uber'in teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

SATIN ALMA TAMAMLANIRSA YEMEKSEPETİ UBER'İN KONTROLÜNDE OLACAK

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre son dönemde Delivery Hero'daki payını yüzde 19,5'e yükselten Uber, şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi. Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemeksepeti, Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformları arasında yer alıyor. Satın alma sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yemeksepeti de dolaylı olarak Uber'in kontrolüne geçmiş olacak.

Uber den yeni hamle! Yemeksepetini de satın alıyor 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TEKLİF DOĞRULANDI

Öte yandan Delivery Hero yönetimi, Uber'den gelen teklifi doğrularken şirketin stratejik değerlendirme sürecine odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Taraflardan henüz nihai bir anlaşma duyurusu yapılmadı.

Uber, son yıllarda Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında Trendyol'un yemek ve market teslimat operasyonu olan Trendyol Go'nun yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın almıştı. Uber, 2025 yılında ise Getir'in teslimat operasyonlarını satın alarak Türkiye'deki etkisini önemli ölçüde artırdı. Delivery Hero'nun da bünyesine katılması halinde Uber, Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da milyarlarca dolarlık teslimat ağını kontrol eden en büyük oyunculardan biri konumuna yükselecek.

PİYASALARIN GÖZÜ CUMARTESİ TOPLANTISINDA

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Uber yönetim kurulu, cumartesi günü özel bir gündemle bir araya geldi. Toplantının ana maddesi, bazı büyük hissedarların "yetersiz" bulduğu 11,5 milyar euroluk toplam değerleme teklifinin revize edilmesiydi.

Satın alma haberlerinin Bloomberg tarafından duyurulmasının ardından Uber hisseleri %1,6 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör uzmanları, bu birleşmenin gerçekleşmesi durumunda Avrupa ve ABD pazarında tekelleşme tartışmalarının alevlenebileceğini öngörüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı gerilediRusya’da Visa ve Mastercard’ın payı geriledi
Yoğunluk başladı, akın ettiler 'Satışta normalin üzerine çıktık'Yoğunluk başladı, akın ettiler 'Satışta normalin üzerine çıktık'

Anahtar Kelimeler:
Yemeksepeti Uber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.