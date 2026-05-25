Uber'den yeni hamle! Yemeksepetini de satın alıyor

Dünyanın önde gelen ulaşım ve teslimat platformlarından Uber, Türkiye'de Yemeksepeti'nin de sahibi olan Alman merkezli Delivery Hero'yu satın almak için harekete geçti. Şirket, Delivery Hero'nun tamamını bünyesine katmak amacıyla görüşmeler yürütüyor.

Uber, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 33 euro teklif etti. Ancak bazı büyük yatırımcıların bu rakamı yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir değerleme talep ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Uber'in teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

SATIN ALMA TAMAMLANIRSA YEMEKSEPETİ UBER'İN KONTROLÜNDE OLACAK

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre son dönemde Delivery Hero'daki payını yüzde 19,5'e yükselten Uber, şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi. Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemeksepeti, Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformları arasında yer alıyor. Satın alma sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yemeksepeti de dolaylı olarak Uber'in kontrolüne geçmiş olacak.

TEKLİF DOĞRULANDI

Öte yandan Delivery Hero yönetimi, Uber'den gelen teklifi doğrularken şirketin stratejik değerlendirme sürecine odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Taraflardan henüz nihai bir anlaşma duyurusu yapılmadı.

Uber, son yıllarda Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında Trendyol'un yemek ve market teslimat operasyonu olan Trendyol Go'nun yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın almıştı. Uber, 2025 yılında ise Getir'in teslimat operasyonlarını satın alarak Türkiye'deki etkisini önemli ölçüde artırdı. Delivery Hero'nun da bünyesine katılması halinde Uber, Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da milyarlarca dolarlık teslimat ağını kontrol eden en büyük oyunculardan biri konumuna yükselecek.

PİYASALARIN GÖZÜ CUMARTESİ TOPLANTISINDA

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Uber yönetim kurulu, cumartesi günü özel bir gündemle bir araya geldi. Toplantının ana maddesi, bazı büyük hissedarların "yetersiz" bulduğu 11,5 milyar euroluk toplam değerleme teklifinin revize edilmesiydi.

Satın alma haberlerinin Bloomberg tarafından duyurulmasının ardından Uber hisseleri %1,6 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör uzmanları, bu birleşmenin gerçekleşmesi durumunda Avrupa ve ABD pazarında tekelleşme tartışmalarının alevlenebileceğini öngörüyor.