İstanbul'da kira fiyatları dudak uçuklattı: Tam 1 milyon lira!

Geçen yazdan itibaren ciddi bir artış gösteren konut kira fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Son verilere göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Ocak’ta yüzde 77,8 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 28 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 97,7, Ankara’da yüzde 82 ve İzmir’de yüzde 62 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 44 TL, Ankara’da 21 TL, İzmir’de ise 27 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları ise Aralık ayının ardından Ocak ayında da ülke geneli ortalamasında, İstanbul ve İzmir’de düşerken Ankara’da artış gösterdi.

Konut kiralarındaki artış sürerken işyeri kiraları da alıp başını gitti. Yaklaşık 6 kilometrelik İstanbul’un en lüks yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde hangi sektörde kaç dükkân bulunduğu, en düşük ve en yüksek kira rakamlarının ne olduğuyla alakalı yapılan araştırma, şaşırtan rakamları gün yüzüne çıkardı. Buna göre Bağdat Caddesi’nde kiralar 2 bin 750 ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.

BAĞDAT CADDESİ’NDE 810 DÜKKÂN FAALİYETTE

Cadde üzerinde hâlihazırda 810 adet dükkân yer alırken raporun hazırlandığı dönemde dükkanların sadece yüzde 8’lik kesiminin boş olduğu belirtildi. Bunlardan 163’ünün yeme içme sektöründe, 105’inin moda ve tekstil alanında hizmet verdiği kaydedildi. Caddede 50 takı aksesuar, 19 ayakkabı, 19 kozmetik mağazası bulunuyor.

1,1 MİLYON LİRA KİRA

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise kira fiyatları oldu. Cadde üzerindeki kira değerlerine bakıldığında 2 bin 750 TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen rakamlarla karşılaşıldı. Bu veriler incelendiğinde kurumsal olmayan işletmelerin 2 bin 750 TL ile 50 bin TL arasında değişen kira değerlerine karşın kurumsal olan firmaların 1 milyon 100 bin TL’ye kadar çıkan kiralar ödediği görüldü.

Birim kira değerleri moda tekstil, aksesuar takı ve yeme-içme sektörlerinin yoğunlaştığı, yaya trafiğinin fazla olduğu Caddebostan-Suadiye arası bölgede yüksek seyrediyor. Hizmet faaliyetleri, ev ürünleri dekorasyonu gibi sektörlerin yer aldığı Göztepe Parkı-Kızıltoprak arasında ise kira fiyatları azalmaya başlıyor. Birim kira değerlerinin yükseldiği bölgelerin kurumsal firmalar tarafından tercih edilirliği daha yüksekken, azalmaya başladığı bölgelerde diğer firmaların da yer bulduğu görüldü.



