İstanbul'da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı

İstanbul'da kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk çeyreği incelendiğinde İstanbul'da ortalama kira fiyatı 40 bin lirayı buldu.

İstanbul'da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı
Cansu Çamcı

İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler her zaman daha cazip bir konumda yer alıyor. Ancak bu sebepten kiralar cep yakıyor.

Merkez Bankası, 2026 ilk çeyrek verilerine göre Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin kira oranı ortalama kirası 24 bin liraya ulaştı. En yüksek kiralar ise İstanbul'da.

İstanbul da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı 1

ORTALAMA KİRA FİYATI 40 BİN LİRA

Megakentte 100 metrekarelik kiralık konut fiyatı 40 bin liraya kadar yükseldi. 2023 yılına göre kira oranı yüzde 36 arttı. İstanbul'u 26 bin lira ortalamayla İzmir takip ediyor. İzmir'in ardından ise 22 bin lirayla başkent Ankara geliyor.

EN PAHALI ÜÇ İLÇE

Ulaşımı kolay olan Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi merkezlerde kira fiyatları daha yüksek. Bu ilçelerdeki ortalama kira fiyatının 50-55 bin lira bandında seyrediyor.

İstanbul da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı 2

EN ÇOK KONUT SATIŞININ GERÇEKLEŞTİĞİ İLÇELER

Ülke genelinde en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler de belli oldu. Konut yatırımcısının ilgisini göstermesi bakımından önemli olan bu veriye göre, Ocak-Mart 2026 döneminde ilk 10 ilçe şöyle sıralandı:

İstanbul da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı 3

KİRA GETİRİLERİ

Bu arada listedeki ilçelerin ortalama fiyatlarına göre yıllık kira getirilerine bakıldığında; Mart 2026 dönemine ait veriler baz alındığında tablo şöyle oluşuyor:

İstanbul da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı! 40 bin liraya ulaştı 4

ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’un Esenyurt ilçesi %9,33 yıllık brüt kira getirisi ile “en hızlı amortisman” süresini sunan ilçe oldu. Onu %8,23 ile Ankara’nın Mamak ilçesi takip etti. Diğer ilçelerde kira getirilerinin daha düşük seyrettiği görülürken; Keçiören, Sincan ve Şahinbey %7 barajını aşan ilçeler olarak konumlandı.

