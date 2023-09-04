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İstanbul’da kritik toplantı! 3 yıllık yol haritasında son rötuş: Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor

04.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek Türkiye ekonomisi için önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Son rötuşları yapılan, 3 yıllık ekonomi haritasını ortaya koyacak Orta Vadeli Program (OVP) bu hafta açıklanacak. Gelir eşitsizliğinin azaltılmasını, dar gelirlinin korunmasını esas alan OVP’yle ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak.

İstanbul’da kritik toplantı! 3 yıllık yol haritasında son rötuş: Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık 'enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık' gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor.

Takvim’den Hazal Ateş’in haberine göre, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan OVP'yle ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak. Buna göre, enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürülecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.

BEŞTEPE'DE AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek son rötuşları yaptı. Programın bu hafta Beştepe'de düzenlenecek toplantıyla Yılmaz tarafından açıklanması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (379)

Toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri de katılacak. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da programın açıklanmasıyla hız kazanacak. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

3 TEMEL DAYANAĞI VAR

Programın, 'para politikası, maliye politikası ve yapısal reform' olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Türkiye'nin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor. Programda, iş dünyasından STK'lara kadar pek çok kesimle yapılan toplantılarda dile getirilen talep ve çözüm önerileri de yer alacak.

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Orta Vadeli Program (OVP)

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