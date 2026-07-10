FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul’da mezarlıklar alarm veriyor! Fiyatları dudak uçuklattı

İstanbul'da şehir içinde bulunan mezarlıklar alarm vermeye başladı. Doluluk oranları yüzde 90'a dayanırken, yer bulamayanlar cenazeyi memlekete götürmeyi tercih ediyor.

İstanbul’da mezarlıklar alarm veriyor! Fiyatları dudak uçuklattı
Cansu Çamcı

İstanbul'da yaşamanın zorluğu gün geçtikçe artıyor. Ölünce bile mezar yeri sorunu başlıyor. Tarihî ve merkezî mezarlıklarda doluluk oranları yüzde 90’ı çoktan aştı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı yeni cenazeleri ancak şehrin en uç çeperlerinde kurulan yeni alanlara yönlendiriyor. Belediyenin merkezde yer tahsis edememesinin faturası ise geride kalan acılı ailelere çıkıyor.

TGRT'de yer alan habere göre; Yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü Avrupa Yakası’nda Kilyos veya Silivri Çanta, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy gibi uzak bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinden bu mezarlıklara gitmek, özellikle bayram günlerinde tam bir trafik işkencesine dönüşüyor. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gidiş ve dönüş için saatler harcıyor.

Yeni vefat eden vatandaşların çok büyük bir bölümü Avrupa Yakası’nda Kilyos veya Silivri Çanta, Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy gibi uzak bölgelere gönderiliyor. Şehir merkezinden bu mezarlıklara gitmek, özellikle bayram günlerinde tam bir trafik işkencesine dönüşüyor. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, gidiş ve dönüş için saatler harcıyor.

İstanbul’da mezarlıklar alarm veriyor! Fiyatları dudak uçuklattı 1

"MEMLEKETE NAKLETMEK ÇOK DAHA MANTIKLI"

Yaşanan bu lojistik kriz, İstanbulluları radikal bir alternatife yöneltti. İstanbul’un bir ucuna cenaze defnedip her bayram saatlerce çile çekmektense cenazeyi memlekete nakletmek çok daha mantıklı bir seçenek hâline geldi. Üstelik İBB’nin gasilhane, kefenleme, tabut ve memlekete nakil işlemlerini tamamen ücretsiz olarak sunması bu eğilimi körüklüyor. Vatandaşlar “Burada Kilyos’a, Silivri’ye gömüp yabancı gibi kalacağına, hiç değilse ata toprağında huzurla yatsın” diyor.

BEDELİ TAM 334.896 TL’YE ULAŞMIŞ VAZİYETTE

Şehir merkezindeki o daracık alanlarda, tabiri caizse araya tanıdıklar sokarak boş bir yer bulunması durumunda ise bu kez devreye İBB’nin astronomik 2026 yılı fiyat tarifesi giriyor. Arada nüfuzlu tanıdıklar olsa dahi belediyenin resmî kasasına ödenecek meblağlar el yakıyor. 2026 güncel verilerine göre; Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi tarihi alanları kapsayan 1. Grup mezarlıklarda, henüz hayattayken “önceden boş yer alma” bedeli tam 334.896 TL’ye ulaşmış vaziyette.

İstanbul’da mezarlıklar alarm veriyor! Fiyatları dudak uçuklattı 2

RANT ODAKLI BÜYÜME MEZARLIĞA YER BIRAKMADI

Uzmanlar, büyükşehirlerde yaşanan mezarlık krizinin temelinde plansız kentleşme ve arazi maliyetlerinin yattığını söylüyor. Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Strateji Uzmanı Ramazan Kuloğlu şu açıklamayı yaptı:

Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki, kent merkezlerinde mezarlık alanı olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edildi. Bugün belediyelerin yeni mezarlık alanı açabilmek için kamulaştırma yapması, astronomik arazi maliyetleri yüzünden neredeyse imkânsız hâle geldi. Metrekare değerlerinin, inşaat ve arsa maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir gayrimenkul tablosunda; dirisine ev bulamayan şehirlerin, ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil.

BÜYÜKŞEHİRLERİN ORTAK KRİZİ

Mezar yeri bulma ve artan fiyat sorunu yalnızca megakent ile sınırlı değil. Başta Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok büyükşehrinde de benzer bir “toprak krizi” yaşanıyor. İzmir kent merkezindeki 30 mezarlık tamamen dolarken, belediye çareyi yeni alanlar açmakta arıyor. 2026 yılı itibarıyla İzmir’de aile mezarlığı fiyatlarına yüzde 100 zam yapılarak bedeller 200 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Ankara’da ise Karşıyaka, Gölbaşı ve Cebeci gibi merkezi mezarlıklarda aile kabristanları için kişi başı talep edilen rakam 75 bin TL’yi buluyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Brent petrolün varili 76,68 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 76,68 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
İstanbul mezar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.