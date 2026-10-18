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İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek

İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacak! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek 1

Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Esnaf İstanbul destek
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