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İstanbul'da suya zam geliyor! 'Olağanüstü' toplanacaklar

10.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbulluları üzecek bir başka haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. Toplantının 13 Eylül Salı günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

İstanbul'da suya zam geliyor! 'Olağanüstü' toplanacaklar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. 13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atık su tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.

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NİSAN AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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