FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da taksiler için yeni karar! İBB kabul etti: Süre uzatıldı

İstanbul'da taksiler için yeni karar! İBB kabul etti: Süre uzatıldı

28.09.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 8+1 taksi araçları için dönüşüm süresi uzatıldı. Henüz araç temini yapmayanlara kasım ayı sonuna dek süre verilmesi teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da taksiler için yeni karar! İBB kabul etti: Süre uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantıda, 8+1 taksi araçlarına henüz araç temini yapamayanlara Kasım ayı sonuna kadar araç temini için ek süre teklif edildi. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Teklif üzerine konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1, minibüsten sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir biçimde söyleyeyim, böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME'nin toplam kararlılığıdır bu. Bu son verilmiş süredir, 60 günlük süre… Müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1'e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise, bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Hiçbir surette eski hatlarına da vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM ALABİLECEKLER

8+1 koltuk kapasiteli taksilerde reklam uygulamasına ilişkin esaslarda da değişiklik teklif edildi. 8+1 taksilerin yan yüzeylerinin de reklam yüzeyi olarak kullanılması teklifi, tasarımı bozmamak ve siyah yüzeyle sınırlı kalmak kaydıyla, yan yüzey reklam alınması kabul edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildiEk MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildi
BeINSports için Rekabet Kurumu kararını verdiBeINSports için Rekabet Kurumu kararını verdi
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli olduBOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
Anahtar Kelimeler:
taksi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.