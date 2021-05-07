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İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı

07.05.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmadaki sosyal yardım programlarıyla 4-6 mayıs tarihleri arasında 344 bin 785 aileye 379 milyon 263 bin 500 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, tam kapanma sosyal yardım programlarıyla 4-6 Mayıs tarihleri arasında hane başına 1100 TL, toplamda ise 344 bin 785 ailemize, 379 milyon 263 bin 500 TL ödeme yapıldı." bilgisini verdi.

KAÇ TON PATATES VE SOĞAN DAĞITILDI?

Yerlikaya, bir diğer paylaşımında ise "Değerli hemşerilerim, mübarek ramazan ayında İstanbul'umuzda, 7 bin 828 ton patates ve 1834 ton soğan dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimizin yüzü güldü, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Bu dağıtımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tam kapanma
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