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İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? Minibüs ve taksiler...

27.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberleri de gelmeye başladı. Bu haberlerden biri de İstanbul toplu taşıma ücretleri oldu. UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? İşte tüm detaylar...

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? Minibüs ve taksiler...

2023'e girmemize çok az bir zaman kala zam haberleri gelmeye başladı. UKOME toplantısından zam kararı çıktı. Karara göre İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Taksi ve minibüsler de zamlandı. İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? Minibüs ve taksi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye yükselmiş oldu.

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Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya yükseltildi.

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