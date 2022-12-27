İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? Minibüs ve taksiler...

2023'e girmemize çok az bir zaman kala zam haberleri gelmeye başladı. UKOME toplantısından zam kararı çıktı. Karara göre İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Taksi ve minibüsler de zamlandı. İstanbul toplu taşıma ücretleri ne oldu? Minibüs ve taksi ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye yükselmiş oldu.

Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya yükseltildi.

