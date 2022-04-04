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İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? UKOME toplantısı kararları ne oldu? İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi!

04.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapılacağı iddialarının gerçekliği merak ediliyor. UKOME zam gündemiyle bugün ikinci defa toplanacak. Toplantı öncesinde ise İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek esnafın yüzde 50 civarında zam beklediğini ifade etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? İşte İstanbul'da toplu taşımada zam talebinin detayları...

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor? UKOME toplantısı kararları ne oldu? İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi!

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları ulaşıma zam haberlerini de gündeme getirmiş oldu. UKOME, önceki ay zam gündemiyle toplanmıştı ve toplu taşıma ücretleri için istenilen oran reddedilmişti. UKOME bugün ikinci defa zam gündemiyle toplanmış olacak. Peki İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geliyor?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELİYOR?

Düzenlenecek toplantı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini aktardı.

Gerçekleşen toplantıda esnafın yanında olduklarını ifade eden İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise şöyle konuştu:

“İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik bugün, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız.”

ULAŞIMA YÜZDE 50 ZAM GELİRSE YENİ ÜCRETLER NASIL OLACAK?

Düzenlenen UKOME toplantısında İBB tarafından yüzde 50 zam istenmişti. Bugün yapılacak toplantıda yüzde 50 zam eğer onaylanırsa tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları ücretleri şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam: 8,22 TL
İstanbul Kart Öğrenci: 4 TL
İstanbul Kart Sosyal: 5,88 TL
Mavi Kart tam: 645 TL
Mavi Kart öğrenci: 117 TL
Mavi Kart sosyal: 400


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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