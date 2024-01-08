İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi: UKOME toplantısında yüzde 28'lik zam masaya geldi: Bir geçiş için tek banknot!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı. Bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talep edildi.

Yüzde 28,09'luk zam olması durumunda 15 TL olan bir geçişlik tam bilet ücretinin 19,21 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

TAKSİ VE SERVİS ŞOFÖRLERİ ZAM İSTİYOR

Taksicilerin ardından servis şoförleri, kalem harcamalarındaki artış nedeniyle yüzde 60 zam talep etmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 65 zam talep etmişti. Başkan Eyüp Aksu, indi-bindi ücretinin 120 lira olması gerektiğini vurgularken, taksiciler arasında zam talebi konusunda farklı görüşler bulunuyor.

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