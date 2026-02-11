FİNANS

İstanbul’da ucuz ilçeye akın ettiler! O semtlerde nüfus azalıyor

İstanbul'da nüfus geçen yıl 15 milyon 754 bin kişiyi aşarken, ilçeler arasındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Tuzla ve Sultanbeyli kişi bazında en fazla nüfus artışı ile öne çıktı. Kadıköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Bakırköy ve Beşiktaş gibi merkezi ve gözde semtlerde ise nüfus azaldı. Mega kentte konut fiyatının daha düşük olduğu ilçelerde nüfus daha hızlı artıyor.

Cansu Çamcı

Türkiye’de konut satışlarının en fazla gerçekleştiği ve gayrimenkul yatırımcısının da en gözde şehri olan mega kent İstanbul’da, ilçeler bazında dikkat çeken nüfus hareketliliği yaşanıyor.

Açıklanan verilere göre İstanbul’da geçen yıl “kişi bazında” en fazla nüfus artışı şu ilçelerde gerçekleşti:

-Başakşehir: 16 bin 330 kişi

-Esenyurt: 15 bin 536 kişi

-Arnavutköy: 13 bin 601 kişi

-Tuzla: 12 bin 465 kişi

-Sultanbeyli: 9 bin 715 kişi

-Çekmeköy: 9 bin 220 kişi

-Silivri: 7 bin 873 kişi

-Beylikdüzü: 7 bin 698 kişi

-Sancaktepe: 5 bin 423 kişi

-Bayrampaşa: 4 bin 675 kişi

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; Bu ilçelerden Başakşehir, Arnavutköy, Çekmeköy ve Silivri’de yıllık nüfus artış oranı %3’ün üzerinde gerçekleşirken, Tuzla’da bu oran %4,14’e kadar yükseldi.

GÖZDE İLÇELERDE DURUM

İstanbul’un en gözde bölgeleri arasında yer alan 5 ilçesinde de ise geçen yıl nüfusta gerileme dikkat çekti. Söz konusu ilçeler ve verdikleri göç rakamları şöyle sıralanıyor:

-Kadıköy: 3 bin 616 kişi

-Zeytinburnu: 2 bin 873 kişi

-Ataşehir: 2 bin 741 kişi

-Bakırköy: Bin 689 kişi

-Beşiktaş: Bin 369 kişi

Sadece bu ilçeler dikkate alındığında Zeytinburnu, %-1,03 ile nüfusu en fazla düşün ilçe oldu. Onu %-0,82 ile Beşiktaş ve %-0,78 ile Kadıköy takip etti.

KONUT FİYATLARI ETKİSİ

İstanbul’daki verilere bakıldığında pahalı ilçelerde nüfusun gerilediği, buna karşılık fiyatların daha ucuz olduğu ilçelerde ise nüfus artışı dikkat çekiyor.

Nüfusun en çok arttığı ilçelerde Ocak 2026 verilerine göre metrekare konut fiyatları şöyle:

-Başakşehir: 62.255 TL/m2

-Esenyurt: 27.684 TL/m2

-Arnavutköy: 39.135 TL/m2

-Tuzla: 56.661 TL/m2

-Sultanbeyli: 48.030 TL/m2

-Çekmeköy: 58.269 TL/m2

-Silivri: 38.059 TL/m2

-Beylikdüzü: 40.429 TL/m2

-Sancaktepe: 49.471 TL/m2

-Bayrampaşa: 52.066 TL/m2

(Not: Liste, nüfus artışı en fazla olan ilçelere göre sıralandı.)

Nüfusu azalan pahalı ilçelerde ise metrekare konut fiyatları şu şekilde gerçekleşiyor:

-Kadıköy: 150.885 TL/m2

-Zeytinburnu: 73.706 TL/m2

-Ataşehir: 77.097 TL/m2

-Bakırköy: 110.484 TL/m2

-Beşiktaş: 152.498 TL/m2

(Not: Liste, nüfus düşüşü en fazla olan ilçelere göre sıralandı.)

