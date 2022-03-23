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İstanbul'da ulaşım zammında 'yaş sınırı' teklifi reddedildi

23.03.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME bugün ulaşımda zam gündemiyle toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına 25 yaş sınırı getirmesi kararı masaya yatırıldı. Ancak öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul'da ulaşım zammında 'yaş sınırı' teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu taşımaya en son üç ay önce yüzde 36 zam kararı alınmasının ardından UKOME bugün toplu ulaşıma ek zam gündemiyle yeniden toplandı. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına da 25 yaş sınırı getireceği ifade edilmişti.

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Ancak toplantıda İBB’nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.

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