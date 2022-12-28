FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da ulaşıma yapılan zammın ardından kuyruk oldu! Taksimetre güncellemesi için akın ettiler

İstanbul'da ulaşıma yapılan zammın ardından kuyruk oldu! Taksimetre güncellemesi için akın ettiler

28.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 29.10'luk zammın ardından taksiciler, Bağcılar’daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Kısa mesafe ücretleri yeni ulaşım zamlarıyla birlikte 40 TL oldu. Yeni ücret tarifesi ise yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak.

İstanbul'da ulaşıma yapılan zammın ardından kuyruk oldu! Taksimetre güncellemesi için akın ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) dün gerçekleşen toplantısında ulaşımda yüzde 29.10'luk zam kararı alınmıştı. İstanbul’da taksicilerin kısa mesafe ücretleri yeni ulaşım zamlarıyla birlikte 40 TL oldu. Yeni ücret tarifesi ise yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak.

BAĞCILAR'DA GÜNCELLEME KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler de, Bağcılar’daki taksimetre servislerinin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Taksi şoförü Ali Akşahin, “Güncelleme günleri genelde yoğun oluyoruz. Güncelleme 1 Ocak itibariyle sisteme girecek ve 60 saat süresi olacak. Bu süre içerisinde 10 bin araç güncellenecek” dedi.

Taksimetresini güncellemeye gelen İsmail Emekçi, “Güncellemenin olmasına sevindik. Zamdan da memnunuz. İndi bindilerin 40 TL olması da güzel. Maliyetin yüksek taksimetrenin aşağıda kalması düşündürüyordu. Ben İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sıranın olmadığını görünce erkenden geldim” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 ALANA 1 BEDAVA! ŞOK 28 Aralık 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu1 ALANA 1 BEDAVA! ŞOK 28 Aralık 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu
Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!
Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosuMemur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu
Anahtar Kelimeler:
taksi ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!

Gözler akaryakıt tabelasında: Rekor kırdı!

iPhone turizminden sonra yeni yöntem: 20 bin liralık avantaj bunu da yaptırttı!

iPhone turizminden sonra yeni yöntem: 20 bin liralık avantaj bunu da yaptırttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.