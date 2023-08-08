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İstanbul’da ulaşıma zam sinyali: Tam bilet, taksi indi-bindi! Yüzde 51’in üzerinde…

08.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve mazot fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından İstanbul’da ulaşıma yüzde 100’e varan zam talep edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında karar reddedildi ancak bugün bir kez daha ulaşıma zam için ‘olağanüstü’ toplanacaklar. Bugünkü UKOME toplantısında İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50’nin üzerinde zam yapılacağı iddia edildi. Böylece tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye yükselecek. Taksi indi bindi ücretleri ise 60 lirayı aşacak.

İstanbul’da ulaşıma zam sinyali: Tam bilet, taksi indi-bindi! Yüzde 51’in üzerinde…

Akaryakıt zamlarının ardından birçok ilde toplu ulaşıma peş peşe zam yapıldı. Tam bilet Başkent Ankara, Adana gibi büyük illerde 13 TL’ye ulaşırken gözler bir kez daha Megakent İstanbul’a çevrildi. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün yapılacak ve gündem bir kez daha ulaşıma zam olacak.

OTOMOBİL TRAFİK (38)

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE ZAM İDDİASI

Habertürk TV’de yer alan iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belesiyesi’nin (İBB) yüzde 51.5 zam yapacağı belirtildi. Eğer yüzde 51.5’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,31 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 60,6 TL olacak.

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İBB YÜZDE 57, TAKSİCİLER YÜZDE 100 ZAM İSTİYOR

UKOME son olara 27 Temmuz’da toplanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı iki teklifi de fazla bularak yüzde 40 zam yapılması gerektiğini önermişti. Bunun üzerine 27 Temmuz’da yapılan UKOME toplantısında zam kararı çıkmadı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, toplu ulaşıma zam yapılması için zam tekliflerinin alt komisyonda görüşülüp, UKOME’nin ileri bir tarihte olağanüstü toplanmayı önermişt.


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UKOME

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