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İstanbul'da yaşamak cep yakıyor...1 yılda yüzde 50'den fazla arttı: Zam şampiyonu o oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 11:46
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İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ağustos ayında yaşama maliyetini hesapladı. İPA'nın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin TL'yi geçti. Zam şampiyonu ise yüzde 124,77 ile tuvalet kağıdı oldu.

İstanbul'da yaşamak cep yakıyor...1 yılda yüzde 50'den fazla arttı: Zam şampiyonu o oldu!

İstanbul Planlama Ajansı ağustos ayında İstabul'da dört kişilik bir ailenin yaşama maliyetini hesapladı. İPA'nın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı. En dikkat çekici fiyat artışı ise yüzde 124,77 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti.

Geçen yıl ile bir kıyas yapıldığında ise yaşam maliyetinin son 12 ayda artış oranı yüzde 61,84 olarak hesaplandı. Geçen aya göre ise 2 bin 383 lira arttı.

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TUVALET KAĞIDI EN ÇOK ARTIŞA SAHİP OLDU!

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam maliyet
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