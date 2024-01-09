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İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine de zam geldi

09.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine de zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılması karara bağlandı.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

(AA)

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Zam ücret yediemin otopark
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