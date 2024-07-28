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İstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdiler! Taksimetreler değişti

28.07.2024 12:49
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İstanbul'da son taksi zammının ardından taksiciler fiyatları güncellemek için sıraya girdi. Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Zammı makul bulan taksici Emre Kaya, "İnsanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz" diye konuştu. İşte o kuyruktan görüntüler ve İstanbul'daki yeni taksi fiyatları...

İstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdiler! Taksimetreler değişti

UKOME kararıyla alınan zam haberini duyan taksiciler taksimetrelerini güncelletmek için Ataşehir ve Bağcılar'da sıraya girdi. Taksiciler bugün de taksimetrelerini söküp fiyatları güncellettikten sonra yola koyuldu.

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İKİ İLÇEDE KUYRUKLAR OLUŞTU

UKOME toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında, cihazlarını güncelletmek isteyen taksicilerin Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.

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"ÇOK MAKUL BİR ZAM"

Cihazını güncelletmek için Bağcılar'daki merkezin önünde bekleyen Emre Kaya, yapılan zammın makul olduğunu ifade ederek, "Bugün taksimetrelerimizi söktük içeriye girdik, ödememizi yaptık. 2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncelledik. Çok makul bir zam. İndi bindi ücreti önceden 90 liraydı, şimdi 100 lira oldu, bence makul bir zam geldi." diye konuştu.

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"İNSANLARI MAĞDUR ETMEME ADINA HIZLI BİR ŞEKİLDE AKSİYON ALIYORUZ"

Güncelleme işlemlerinde fazla bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Kaya, "Hızlı bir şekilde taksimetremizi güncelliyoruz. Güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacağız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Taksimetreleri güncellediğimiz gibi taksiye çıkıp insanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA TAKSİ ZAMMI

UKOME'nin 25 Temmuz'daki toplantısında alınan kararla, taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam taksi
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