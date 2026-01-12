FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bu yıl kış hazırlıkları kapsamında pist güvenliğini ve operasyonel sürekliliği güçlendiren ileri teknolojik sistemleri devreye aldı.

İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanılmaya başlanan ileri teknoloji çözümleri sayesinde pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametreler gerçek zamanlı raporlanıyor.

Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İstanbul Havalimanı'nda sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik veriler analiz edilerek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskler önceden tespit ediliyor ve ekiplerin zamanında müdahalesi sağlanıyor.

Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel meteorolojik bilgileri toplayan ekipler, uçuş güvenliğini artıran önlemleri anında devreye sokuyor.

Kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik “Zorlu İklim Koşullarıyla Mücadele” eğitiminden geçiyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

İstanbul Havalimanı filosunda mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyiciler bulunuyor. Ayrıca pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dahil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu alanlarda kullanılmak üzere 1575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolarda hazır tutuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknolojik sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip, gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik, misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."

Öte yandan, farklı tipteki kar küreme araçlarına İGA yerleşkesinde bulunan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin önerileriyle belirlenen 15 isim verildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzenleme Meclis'ten geçmeden aidatlara zam geldi!Düzenleme Meclis'ten geçmeden aidatlara zam geldi!
Bakanlık o ürünün satışını yasakladı! Lavabo açıcı raflardan toplatılıyorBakanlık o ürünün satışını yasakladı! Lavabo açıcı raflardan toplatılıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.