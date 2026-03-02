FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin

İran ve Körfez ülkelerinde devam eden gelişmelerden dolayı İstanbul Havalimanı İşletmecisi tarafından açıklama geldi. Buna göre İGA, yolcuları uçuş durumlarını güncel olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin
Rümeysa Ezgi Sivritepe

28 Şubat Cumartesi günü ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran ve Körfez ülkelerinin hava sahasında yaşananlardan dolayı ise havayolu şirketlerinden açıklamalar geliyor. Bölgeye yapılan bazı seferler iptal edilirken İGA’dan da açıklama geldi.

İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin 1

İGA’DAN AÇIKLAMA

İlginizi Çekebilir

Savaş yayılıyor! Bir ülken daha füzeler ateşlendi

Savaş yayılıyor! Bir ülken daha füzeler ateşlendi

 SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

 Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket

 Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

 İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

 ABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurdu

ABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurdu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA), sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İGA, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler olabilmektedir. İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır”
İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin 2

BİLETLERİNİZİ KONTROL EDİN!

Farklı noktalardan havalimanına yönlendirilen seferlere gerekli operasyonel desteğin sağlandığı belirtilirken, yolcuların uçuşlarına gelmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinden güncel bilgileri teyit etmeleri önemle istendi.

İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam gelecek mi? Petrol fiyatlarında sert hareketlerAkaryakıta zam gelecek mi? Petrol fiyatlarında sert hareketler
Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durdurulduBakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Körfez İran İsrail İstanbul Havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.