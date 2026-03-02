İstanbul Havalimanı uyardı! Bileti olanlar dikkat: Hemen kontrol edin

28 Şubat Cumartesi günü ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran ve Körfez ülkelerinin hava sahasında yaşananlardan dolayı ise havayolu şirketlerinden açıklamalar geliyor. Bölgeye yapılan bazı seferler iptal edilirken İGA’dan da açıklama geldi.

İGA’DAN AÇIKLAMA

İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA), sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İGA, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler olabilmektedir. İstanbul Havalimanı’ndaki hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır”



BİLETLERİNİZİ KONTROL EDİN!

Farklı noktalardan havalimanına yönlendirilen seferlere gerekli operasyonel desteğin sağlandığı belirtilirken, yolcuların uçuşlarına gelmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinden güncel bilgileri teyit etmeleri önemle istendi.