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İstanbul ihracatta yine birinci oldu

04.01.2024 09:48 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı illere göre ihracat istatistiklerini paylaştı. Buna göre İstanbul ihracatını 59,3 milyar doların üzerine taşıyarak 80 ili geride bıraktı ve lider konumunu sürdürdü.

İstanbul ihracatta yine birinci oldu

2023 yılı faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir’dir.

İstanbul ili en fazla ihracatı 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı (10 milyar 934 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı (6 milyar 578 milyon dolar) ve 84 Kazanlar, makinalar faslı (5 milyar 208 milyon dolar) takip etmektedir.

Kocaeli ili en fazla ihracatı 87 Motorlu kara taşıtları faslı (10 milyar 328 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (3 milyar 901 milyon dolar) ve 85 Elektrikli makina ve cihazlar faslı (2 milyar 104 milyon dolar) takip etmektedir.

İzmir ili en fazla ihracatı 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (5 milyar 819 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla 84 Kazanlar, makinalar faslı (2 milyar 392 milyon dolar) ve 72 Demir ve çelik faslı (1 milyar 827 milyon dolar) takip etmektedir.

2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımına bakıldığında;

İstanbul ili en fazla ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri (4 milyar 691 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (4 milyar 557 milyon dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (4 milyar 5 milyon dolar) takip etmektedir.

Kocaeli ili en fazla ihracatı İngiltere (2 milyar 557 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2 milyar 370 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 854 milyon dolar) takip etmektedir.

İzmir ili en fazla ihracatı Almanya (2 milyar 341 milyon dolar) ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla Hollanda (1 milyar 512 milyon dolar) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 milyar 491 milyon dolar) takip etmektedir."

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