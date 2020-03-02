FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul iş dünyasından İdlib’deki saldırıya ortak tepki

İstanbul iş dünyasından İdlib’deki saldırıya ortak tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul’daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO’da ortak bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul iş dünyasından İdlib’deki saldırıya ortak tepki

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirterek, "Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın, bütün gücümüzle arkasındayız.” dedi.

İstanbul’daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO’da ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran’ın da katıldığı toplantıda, ortak açıklama metnini İTO Başkanı Şekib Avdagiç okudu.

Türkiye'nin her ilinde ve her köşesindeki iş dünyası olarak tek ses ve tek yürek halinde olduklarının altını çizen Avdagiç, 81 ilden, Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu adına açıklamayı yaptığını söyledi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"İş dünyası temsilcileri olarak şunun altını çizmek isteriz ki; bizler, her kritik dönemde, ülkemize yönelik her tehditte, milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib’de gerçekleşen hain ve alçak saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanımızın huzuru, güvenliği ve mazlum insanları savunmak için üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Yaralılarımıza da Allah’tan acil şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Kahraman askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı, hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden ve toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz: Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor."

- "Acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir"

Şekib Avdagiç, rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlere yönelik alçakça bir saldırıda bulunduğunu belirterek, "Bu saldırı, asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve sınırlarımızın ötesinde terörist unsurların gelişmesine izin verenlere hoş görüyle bakılamaz. Ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." diye konuştu.

"Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Sınırlarımızda terörist yapılanmaların oluşmasına izin vermemek, sınırlarımızın geleceğini güven altına almak bizim en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullanan Avdagiç, Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini dile getirdi.

Avdagiç, "Şimdi de bu acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da, bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Şunu herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Vatan mevzubahis olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Bir ve beraber oluruz. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin ve bağımsızlığının korunmasını, Mehmetçiğimizin mukaddes canını her şeyin üstünde tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Avdagiç, bugün Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü şekilde bir, bütün ve birlikte olduğunu kaydederek, Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, Türk bayrağının altında kenetlendiklerini aktardı.

Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın, bütün gücümüzle, arkasındayız. Cenab-ı Hakk ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin."

- "Sivil toplum örgütlerinin önde gelen temsilcileri hazır bulundu"

"Yapılan açıklamada başkan ve temsilcileri hazır bulunan kurum ve kuruluşlar şöyle:

"İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)"

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivil toplum kuruluşları, İdlib,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti

Vatandaşa önemli uyarı: Bugün son gün

Vatandaşa önemli uyarı: Bugün son gün

SPK: Açığa satış yasağı devam edecek

SPK: Açığa satış yasağı devam edecek

Dolarda 'İdlib' hareketliliği! İşte ilk rakamlar

Dolarda 'İdlib' hareketliliği! İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Türkiye'nin en yükseği olacak! Dörtte üçü tamamlandı

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı projesi kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

Bankaların masraf düzenlemesinde yürürlük tarihi 1 Nisan'a ertelendi

Bankacılık işlemlerinde yeni gelişme!

KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları bekeniyor!

BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 'derecelendirme' zorunluluğu

BDDK'dan flaş karar! Artık zorunlu...

Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

Vestel, Polonya'daki fabrikasını sattı

Narenciyeyi soğuk değil dedikodusu vurdu! Portakalın kilosu 1 liraya düştü

Dedikodusu yetti, fiyatı 1 TL düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.