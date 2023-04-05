İstanbul para yutuyor! 4 kişilik bir ailenin aylık maliyeti kalem kalem hesaplandı: Bir ayda yüzde 86,14 arttı

Biberin, soğanın kilosu pazarda 30 TL'ye kadar çıkarken, ev kiralarındaki fahiş artışlar İstanbul'da yaşamanın zorluğunu her geçen gün artırıyor. Her geçen gün artan fiyatlar sonrası İstanbul Planlama Ajansı, 4 kişilik bir ailenin İstanbul'daki bir aylık yaşam maliyetini kalem kalem hesapladı.

İSTANBUL'DA YAŞAMANIN AYLIK MALİYETİ 31 BİN 788 TL

Yapılan hesaba göre 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da aylık yaşam maliyeti 31 bin 788 TL'ye çıktı. Bu da yaklaşık 4 asgari ücrete karşılık geliyor.

GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 86,14 ARTTI

Geçim deyince içine kira, faturalar, ulaşım, giyim, gıda akla gelirken, bu masraflar geçen aya göre yüzde 86,14 artmış durumda.

"BİR PAZARA ÇIKIŞIM ORTALAMA 500 TL'Yİ BULUYOR"

Show Haber'in uzattığı mikrofona açıklamalarda bulunan bir vatandaş "Ben 30 sene çalışmış emekli bir devlet memuruyum. Hayal gibi geliyor. Bir pazara çıkışım ortalama 500 TL'yi buluyor." diye konuştu.

Artan fiyatlarla birlikte çoğu İstanbul'u birikim yapmayı adeta unuturken, ay başında ay sonu hesabı yapılıyor.