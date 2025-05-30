İstanbul plajlarında giriş ücretleri belli oldu! İşte Şile, Florya, Adalar, Kilyos sahillerinin plaj ücretleri

İstanbul'da yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmelerin yeni plaj fiyatları belli oldu.

İŞTE PLAJLARA GİRİŞ ÜCRETLERİ

Sahil bölgelerinde hizmet veren tesislerin ücretleri belirlendi. İstanbul'da yaşayanların sıklıkla tercih ettiği bölge olan ile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor.

Sezona 31 Mayıs-1 Haziran itibarıyla başlayacak olan Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar yükseliyor. Büyükada ve Heybeliada’da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp hafta sonu bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Kilyos'ya günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olurken Sarıyer'de giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi. Florya'da İBB'ye ait plajda geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl 120 TL olarak belirlendi. Özel işletmelerde ise giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkabiliyor.