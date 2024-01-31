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İstanbul trafiği için yeni adım! Gişeler kaldırılıyor, Serbest Geçiş Sistemi geliyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki trafik sorunu her geçen gün daha dayanılmaz hale gelirken, trafiği rahatlatmak adına yeni bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılarak 'Serbest Geçiş Sistemi'nin uygulanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu uygulamayla daha hızlı ve güvenli geçişin sağlanacağını söyledi.

İstanbul trafiği için yeni adım! Gişeler kaldırılıyor, Serbest Geçiş Sistemi geliyor

İstanbul trafiğine çözüm olması planlanan yeni bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılmasına karar verdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

BAĞLANTI GİŞELERİ KALDIRILIYOR

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için karayolundaki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

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'SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ' GELİYOR

Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.” dedi.

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DAHA HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik gişe
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