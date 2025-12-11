FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkıyorlar! İşte 1+1 dairede en yüksek kira getirisi...

İstanbul'da ev ve kira fiyatları artmaya devam ediyor. 1+1 dairelerin ortalama fiyatı Kasım 2025’te 4 milyon 419 bin TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ortalama 1+1 daire kirası ise 28 bin 595 TL oldu. İstanbul’un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkan Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş’ın, 1+1 dairelerde yıllık kira getirisinde ilk 10 ilçe arasına girememesi dikkat çekti. İşte İstanbul’da sadece yatırım amaçlı 1+1 daireler dikkate alındığında kira getirisi en yüksek ilçeler…

İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkıyorlar! İşte 1+1 dairede en yüksek kira getirisi...
Cansu Akalp

Yatırımcılar için bu yıl gayrimenkul de önemli bir alternatif olarak öne çıkarken, konutta Ocak-Ekim 2025 döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet satış rakamına ulaşıldı. Geçen yılın aynı ayına göre %16,2’lik artışa işaret eden bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların ocak-ekim rekorunu da beraberinde getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; Yatırımcılar için bu yıl gayrimenkul de önemli bir alternatif olarak öne çıkarken, konutta Ocak-Ekim 2025 döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet satış rakamına ulaşıldı. Geçen yılın aynı ayına göre %16,2’lik artışa işaret eden bu rakam, aynı zamanda tüm zamanların ocak-ekim rekorunu da beraberinde getirdi.

İstanbul un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkıyorlar! İşte 1+1 dairede en yüksek kira getirisi... 1

İSTANBUL ZİRVEDE

Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. Sadece ekim ayı satışları dikkate alındığında mega kentte konut satışları 26 bin 305 adede ulaştı. Söz konusu ayda toplam satışlar 164 bin 306 adet olarak gerçekleşmişti. Böylece İstanbul, toplam içinde %16 gibi yüksek bir paya sahip oldu.

1+1 DAİRLERDE DURUM

Yatırım amaçlı alınan konutlarda ise 1+1 daireler daha çok tercih ediliyor.

Endeksa verilerine göre;

-İstanbul’da 1+1 dairelerin ortalama fiyatı Kasım 2025’te 4 milyon 419 bin TL olarak gerçekleşti.

-Bu tip konutlarda ortalama metrekare satış fiyatı 64 bin 559 TL olarak ölçüldü.

-Kasım 2025’te İstanbul’da ortalama 1+1 daire kirası ise 28 bin 595 TL oldu.

-Son 1 yıllık dönemde mega kentte 1+1 dairelerde fiyat artışı %33,76 oldu.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLÇELER

Yatırım amaçlı alınan konutlarda kira getirisi de önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da Kasım 2025 döneminde 1+1 daireler kapsamında kira getirisi en yüksek ilçeler ve bu ilçelerdeki 1+1 konutların ortalama fiyatları şöyle sıralandı:

1-Bahçelievler: 2.839.135 TL (%10,93)

2-Fatih: 2.240.436 TL (%10,64)

3-Güngören: 2.922.219 TL (%10,15)

4-Sultangazi: 2.182.050 TL (%9,65)

5-Esenler: 2.057.090 TL (%9,45)

6-Esenyurt: 2.342.325 TL (%9,45)

7-Bayrampaşa: 2.979.060 TL (%9,30)

8-Beylikdüzü: 3.197.175 TL (%9,06)

9-Çekmeköy: 3.598.855 TL (%8,97)

10-Eyüpsultan: 5.143.460 TL (%8,49)

BAHÇELİEVLER, FATİH, GÜNGÖREN

Bahçelievler, Fatih ve Güngören yıllık %10’u aşan kira getirisi ile ilk 3 sırada yer aldı. Her 3 ilçede ortalama 1+1 daire kiraları sırasıyla 25 bin 858 TL, 19 bin 568 TL ve 25 bin 84 TL olarak ölçüldü.

Sektör temsilcileri bu ilçelerde eski yapı stokunun yüksek olduğunu, bu sebeple uygun fiyatlarla karşılaşılabildiğini ifade ediyor. Bununla birlikte bu ilçelerin merkezde oldukları için, daha yüksek kira getirisi sunduğuna da dikkat çekiliyor.

KADIKÖY, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ…

İstanbul’un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkan Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş’ta ise 1+1 dairelerin yıllık kira getirileri Kasım 2025 verilerine göre sırasıyla %6,75, %7,58 ve %5,53 olarak gerçekleşti. Her 3 ilçenin de kira getirisinde ilk 10’da yer almadığı görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün 1 dolar kaç TL oldu?Bugün 1 dolar kaç TL oldu?
Alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi! "Beş katına kadar değer kazandırıyoruz"Alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi! "Beş katına kadar değer kazandırıyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ilçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.