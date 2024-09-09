İstanbul'un en yüksek binasıydı! Sapphire AVM borçları yüzünden kapandı

Kiler Holding iştiraklerinden Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla 2011 yılında hayata geçirilen ve o dönem 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan Sapphire’in AVM kısmı kapandı.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan haberde, uzun süredir ofis olması ile ilgili hazırlıkların sürdüğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve tamirat işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına başlanacağı bilgisini verdi.

2019 YILINDA DA HALKBANK'A SATILMIŞTI

Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı. Bu durumda nedeni ile Sapphire AVM tartışmaların odağında yer almıştı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmıştı. Yıl sonunda kalan tek marka olan Tiffany de ocak ayı itibari ile Sapphire’deki mağazasını kapatmıştı.

SEYİR TERASINDA İŞLER YOLUNDA

İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark yer alıyordu. Kapılarını açtığı 2011 yılında 236 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphire Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti.

Ümit Kiler, seyir terasında işlerin gayet yolunda gittiğini söyledi. Ziyaretçi sayısında herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirten Kiler, giriş kısmı ayrılan seyir terasında önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.