İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,13 arttı.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 artış kaydetti.

SEKTÖREL BAZDA ORANLAR DEĞİŞTİ

Peraken fiyatlar mart ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise martta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.

(AA)



