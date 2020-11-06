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İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 20:33 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam belki 08.00 18:00 calisiodu simdi noldu sabah 7 aksam 6 patron milleti bunu dusunurmu vali bey kafaniza gore is yapiyorsunuz
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