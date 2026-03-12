İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çocuklara 2 bin TL'lik kantin kart verilecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

"2 BİN LİRA PARA YÜKLEYECEĞİZ"

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ilk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak."

"20 BİN LİRA KİRA DESTEĞİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirten Gül, "Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz." dedi.