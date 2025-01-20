İstanbul'da her yerde onlardan var... Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu: Elektrikli skuterlerla ilgili düzenleme geliyor! 6 bin 923 TL cezası var

Hız sınırı yüksek yollara giren skuterlar para cezası ödeyecek! Yine aynı şekilde hizmete sunulan paylaşımlı e-skuterların en az yüzde 30'unun yerli üretim olması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; yönetmelikte değişiklik yapılacağını duyurdu!

Paylaşımlı e-skuter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını anımsatan Bakan Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını belirtti.

VERİLERİ KOLLUK KUVVETLERİ VE BELEDİYELERLE PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığını belirterek, “Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız.” dedi.

6 BİN 293 LİRA İDARİ PARA CEZASI!

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “E-skuterlerın yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skuterlerın hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek.” diye konuştu.

AMAÇ: ŞİKAYETLERİ ÇÖZMEK

Kullanıcılara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için de değişiklikler yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “E-skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleri ile ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak.” bilgisini verdi.

Düzenleme sonrası e-skuterlerın devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikâyet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğini söyledi. Uraloğlu, hizmette bulunan e-skuterlerın en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizdi.

EN AZ %30 YERLİ ÜRETİM

Bakan Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti. Uraloğlu, “Kullanılan e-skuterlerın belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-skuterların yüzde 30’u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak.” dedi.