FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarife

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarife

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.02.2024 12:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulkart yüklemelerinde, bankalar tarafından alınan komisyon ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. Yeni tarife 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarife

İstanbulkart'a TL veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesiliyor. Yapılan son açıklamaya göre; alınan komisyon ücretleri, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek.

YENİ TARİFE

Yeni komisyon fiyatları ise şöyle:

0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL

100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL

150-349 arasında yüklemeye 3 TL

350-549 arasında yüklemeye 5 TL

550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.

İstanbulkart yüklemeleri için ilan edilen yeni komisyon fiyatları 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere ekonomisi resesyona girdiİngiltere ekonomisi resesyona girdi
Bakan Bolat açıkladı: Hizmetler ihracatında hedef 200 milyar dolarBakan Bolat açıkladı: Hizmetler ihracatında hedef 200 milyar dolar
Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon beklentisiAvrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon beklentisi
Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart banka komisyon ücret yükleme
En Çok Okunan Haberler
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti!

Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti!

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada!

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.