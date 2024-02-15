İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarife

İstanbulkart'a TL veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesiliyor. Yapılan son açıklamaya göre; alınan komisyon ücretleri, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek.

YENİ TARİFE

Yeni komisyon fiyatları ise şöyle:

0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL

100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL

150-349 arasında yüklemeye 3 TL

350-549 arasında yüklemeye 5 TL

550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.

İstanbulkart yüklemeleri için ilan edilen yeni komisyon fiyatları 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.





